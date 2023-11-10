Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 10 ноября 2023Мир

Пропалестинские активисты проникли в редакцию газеты The New York Times

РИА: протестующие против оккупации Газы вошли в здание редакции газеты NYT

Фото: Reuters

Сотни человек собрались в центре Нью-Йорка на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Некоторые из них проникли в здание, где располагается редакция газеты The New York Times. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на очевидцев и своего корреспондента.

Сначала демонстранты вышли на проезжую часть одной из улиц на Манхэттене, скандируя «Свободу Палестине». Многие участники акции несли плакаты с призывами «Прекратите геноцид Палестины» и «Освободите палестинцев».

Затем протестующие против действий Израиля вошли в здание, где находится редакция газеты The New York Times. Позднее некоторых из них были задержаны. Также сообщается, что в настоящее время у здания дежурит полиция. По информации агентства, на одном из полицейских автомобилей с разбитым задним стеклом красной краской написано «Освободите Газу».

19 октября в США протестующие против боевых действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса. На демонстрацию собралось более десяти тысяч человек, около 500 из них было арестовано.

Акции в поддержку Палестины прошли по всему миру после того, как ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе, несмотря на отсутствие однозначных доказательств причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к инциденту. В ряде стран демонстрантов разогнала полиция.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили новый вариант сокращения рабочей недели. Как это может отразиться на россиянах?

      43-летняя Жизель Бюндхен пробежала по пляжу в бикини

      Лось затоптал американку во дворе ее дома

      Украинский дипломат назвал три возможных вида переговоров с Россией

      Российские снайперы в зоне СВО получили партию высокоточных винтовок Raptor

      Резолюцию Европарламента в России назвали признаком неэффективности санкций ЕС

      В США указали на провал Запада в отношении России

      Российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

      Путин посетил штаб Южного военного округа

      Российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у Сахалина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости