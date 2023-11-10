Пропалестинские активисты проникли в редакцию газеты The New York Times

РИА: протестующие против оккупации Газы вошли в здание редакции газеты NYT

Сотни человек собрались в центре Нью-Йорка на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Некоторые из них проникли в здание, где располагается редакция газеты The New York Times. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на очевидцев и своего корреспондента.

Сначала демонстранты вышли на проезжую часть одной из улиц на Манхэттене, скандируя «Свободу Палестине». Многие участники акции несли плакаты с призывами «Прекратите геноцид Палестины» и «Освободите палестинцев».

Затем протестующие против действий Израиля вошли в здание, где находится редакция газеты The New York Times. Позднее некоторых из них были задержаны. Также сообщается, что в настоящее время у здания дежурит полиция. По информации агентства, на одном из полицейских автомобилей с разбитым задним стеклом красной краской написано «Освободите Газу».

19 октября в США протестующие против боевых действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса. На демонстрацию собралось более десяти тысяч человек, около 500 из них было арестовано.

Акции в поддержку Палестины прошли по всему миру после того, как ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе, несмотря на отсутствие однозначных доказательств причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к инциденту. В ряде стран демонстрантов разогнала полиция.