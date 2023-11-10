Расправившегося с женщиной в новогоднюю ночь россиянина задержали спустя 25 лет

В Сибири спустя 25 лет задержали преступника, убившего женщину в новогоднюю ночь

Полицейские Новосибирска задержали мужчину, подозреваемого в удушении 47-летней женщины около 25 лет назад в поселке Краснозерское. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас задержанный находится в следственных органах. Ему предъявлено обвинение по статьям о расправе и насильственных действиях сексуального характера.

По данным ведомства, женщину обнаружили 1 января 1999 года в снегу возле лесного массива в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области. На ее теле были заметны следы удушения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след злоумышленника и задержать его только спустя почти 25 лет.

Ранее сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими Петербурга раскрыли разбойное нападение, совершенное 24 года назад.