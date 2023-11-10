Российским компаниям пообещали бонусы за прием на работу инвалидов

Минтруд предложил увеличить субсидии работодателям за наем инвалидов сверх квот

Минтруд России предложил усилить стимулирование работодателей, нанимающих инвалидов по квоте, а также берущих на работу людей с ограниченными возможностями сверх указанного лимита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

По его словам, работа идет в том числе над «предложениями по увеличению субсидирования со стороны государства для предприятий по заполнению квотируемых рабочих мест». Тем же, кто трудоустраивает инвалидов сверх квоты пообещают и большие бонусы.

Котяков пояснил, что адаптация рабочего места для таких граждан требует от работодателей финансовых вложений, а в результате такого стимулирования усилится заинтересованность российских компаний в привлечении инвалидов к работе.

В сентябре, на заседании президиума Госсовета по вопросу о развитии рынка труда, министр предложил ввести административную ответственность за незаполнение выделенной для инвалидов квоты и предоставить дополнительную поддержку предприятиям для адаптации рабочих мест под нужды инвалидов.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий индексацию пенсий работающим пенсионерам-инвалидам в 2024 году. Авторы документа предложили увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и скорректировать ее с 1 января.