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15:24, 10 ноября 2023Россия

Российский иммунолог порекомендовал вернуть удаленку из-за COVID-19

Иммунолог Крючков порекомендовал вернуть удаленку из-за коронавируса

Фото: Unsplash

В некоторых населенных пунктах желательно вернуть удаленный формат учебы и работы из-за коронавируса. Об этом заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков, чьи слова приводит «Говорит Москва».

По его словам, потребности в локдауне на данный момент нет, так как его не вводили и в более тяжелые периоды. При этом в тех регионах, где есть рост заболеваемости, желательно вести дистанционную работу и учебу.

«В крупных городах крайне показан хотя бы частичный перевод на заочно-очную форму обучения и дистанционно-очную или полностью временно на дистанционную форму обучения. То же самое касается и работы», — пояснил он.

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Иммунолог отметил, что частичная удаленка будет влиять на транспортные потоки и перемещение людей в часы-пик.

Ранее стало известно, что в России заболеваемость коронавирусом увеличилась за неделю почти на треть — на 31,7 процента. Отмечается, что заболеваемость выросла в 73 регионах. В 18 из них выявили большее число случаев коронавируса, чем в среднем по стране.

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      Никита Абрамов
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