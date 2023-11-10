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20:39, 10 ноября 2023Силовые структуры

Сотрудник российской ИК нанял киллера для расправы над коллегой и получил 9 лет

На Кавказе суд дал 9 лет колонии экс-сотруднику ИК, заказавшему убийство коллеги

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии (ИК), пытавшегося нанять киллера для расправы над коллегой. Об этой «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в покушении на организацию расправы по найму.

По данным следствия, в начале июля экс-начальник филиала больницы медико-санитарной части одной из колоний республики разработал план по ликвидации коллеги. Он предложил осужденному, отбывающему наказание в ИК, организовать преступление через третьих лиц взамен на принятие мер по его освобождению. После этого сотрудник колонии передал исполнителю информацию о месте жительства сослуживца и его фотографии, но тот вместо совершения расправы обратился в полицию.

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