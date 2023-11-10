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20:36, 10 ноября 2023Среда обитания

Уборку Москвы доверят беспилотным машинам

В Москве протестируют беспилотную технику для уборки города

Фото: АГН «Москва»

Начиная с ноября, в Москве пройдут тестирования беспилотной уборочной техники. О том, что уборку столицы доверят беспилотным машинам, рассказал директор департамента транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров в ходе выступления на V международном муниципальном форуме БРИКС+, его слова приводит ТАСС.

По словам собеседника агентства, программа по внедрению беспилотной уборочной техники в автопарк коммунальных служб запускается вместе со столичным правительством. «Это не домашние пылесосы, а большая полноценная уборочная техника, которая убирает парки и городские улицы», — подчеркнул Жанайдаров.

Днем ранее россиянам показали новый беспилотный самосвал «КамАЗ» под названием «Атлант 49 Робокоп». Машину в скором времени планируют отправить на доработку в научно-технологический центр, после чего передать заказчику в Кемерово, чтобы провести испытания на угольном разрезе.

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      Полина Кислицына
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