Украинский дипломат назвал три возможных вида переговоров с Россией

Дипломат Чалый: прямые переговоры с Москвой были бы очень опасными для Украины

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый назвал три возможных вида переговоров с Россией. Об этом он сообщил телеканалу «Эспрессо TV» (Espreso.tv).

В первую очередь он оценил переговоры во время конфликта об обмене военнопленными, которые в настоящее время затормозились. Дипломат отметил, что для этого нужен уровень президента страны, однако, по его мнению, с российским лидером Владимиром Путиным это «невозможно».

Также Чалый заявил, что прямые переговоры с Москвой о результатах конфликта были бы очень опасными для Украины. Он пояснил, что Киев в таком случае не получит никаких возмещений. Экс-посол допустил, что «могут быть решения специально созданной международной структуры». «Однако мира формального, чтобы подписали Украина и Россия, я не вижу в ближайшие годы», — подчеркнул он.

Третьим видом переговоров он назвал диалог о «российских выплатах и капитуляции». Чалый также отметил, что украинские власти ни в коем случае не должны идти на «формальные подписания с Путиным в следующем году».

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы.