В Крыму четырехлетний мальчик едва не лишился глаза на прогулке с отцом

В Саках 4-летний мальчик выстрелил себе в глаз из пневмата на прогулке с отцом

В крымском городе Саки четырехлетний мальчик едва не лишился глаза на прогулке с отцом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По данным издания, детсадовец отправился вместе с родителем стрелять по бутылкам. Когда мужчина отошел поправить мишени, ребенок случайно выстрелил себе в лицо из пневматического оружия.

Пулька угодила малышу в глаз, его экстренно госпитализировали. Медики сумели сохранить ему зрение.

В отношении взрослого завели административное дело.

Ранее сообщалось, что в поселке Виллози Ленинградской области дети из ружья ранили шестилетнюю девочку. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.