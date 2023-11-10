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15:43, 10 ноября 2023Россия

В Крыму четырехлетний мальчик едва не лишился глаза на прогулке с отцом

В Саках 4-летний мальчик выстрелил себе в глаз из пневмата на прогулке с отцом

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В крымском городе Саки четырехлетний мальчик едва не лишился глаза на прогулке с отцом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По данным издания, детсадовец отправился вместе с родителем стрелять по бутылкам. Когда мужчина отошел поправить мишени, ребенок случайно выстрелил себе в лицо из пневматического оружия.

Пулька угодила малышу в глаз, его экстренно госпитализировали. Медики сумели сохранить ему зрение.

В отношении взрослого завели административное дело.

Ранее сообщалось, что в поселке Виллози Ленинградской области дети из ружья ранили шестилетнюю девочку. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

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      Анна Щербакова
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