В Крыму четырехлетний мальчик едва не лишился глаза на прогулке с отцом
В Саках 4-летний мальчик выстрелил себе в глаз из пневмата на прогулке с отцом
В крымском городе Саки четырехлетний мальчик едва не лишился глаза на прогулке с отцом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».
По данным издания, детсадовец отправился вместе с родителем стрелять по бутылкам. Когда мужчина отошел поправить мишени, ребенок случайно выстрелил себе в лицо из пневматического оружия.
Пулька угодила малышу в глаз, его экстренно госпитализировали. Медики сумели сохранить ему зрение.
В отношении взрослого завели административное дело.
Ранее сообщалось, что в поселке Виллози Ленинградской области дети из ружья ранили шестилетнюю девочку. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.