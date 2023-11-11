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07:43, 11 ноября 2023Экономика

Пекин забеспокоился из-за давления на китайские компании со стороны США

Госсовет КНР выразил беспокойство из-за давления США на китайские компании

Фото: Olga Sokolova / Global Look Press

Пекин выразил беспокойство из-за давления на китайские компании со стороны США. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во время переговоров с американским министром финансов Джанет Йеллен в Сан-Франциско, передает РИА Новости.

«Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний, экспортного контроля в отношении Китая и дополнительных тарифов для Китая, и потребовала от США отреагировать конкретными действиями», — указано в заявлении на сайте Госсовета республики.

Стороны подчеркнули свою незаинтересованность в экономической конфронтации КНР и США и стремление к здоровым экономическим отношениям ради создания честной конкурентной среды для отечественных производителей и повышения благосостояния двух народов.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила КНР о возможных санкциях за помощь России в спецоперации (СВО). Внимание американской стороны привлекли частные китайские компании, которые занимаются поставками «оборудования, критически важного для военных усилий России».

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      Александра Синицына
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