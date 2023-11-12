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15:17, 12 ноября 2023Силовые структуры

Из остановленного поезда в Крым вывели одного из пассажиров

Shot: задержан один из пассажиров поезда Москва — Симферополь

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Один из пассажиров поезда, следовавшего в Крым и остановленного в Тамбовской области из-за угрозы взрыва, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, неизвестного мужчину сняли с рейса и увели в местное отделение полиции. Предварительно, он, находясь в нетрезвом состоянии, начал дебоширить и угрожать проводникам взрывом, о чем они доложили правоохранительным органам.

Известно, что оперативники обследовали состав — ни в одном из вагонов взрывных устройств не обнаружено, после 40 минут простоя поезд продолжил путь из Москвы в Симферополь.

Ранее стало известно о том, что в пассажирском поезде, следующем в Крым, ищут взрывчатку. Его остановили на станции Мичуринск-Воронежский под Тамбовом. Несколько сотен пассажиров вывели на перрон, на месте работали полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.

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      Варвара Кошечкина
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