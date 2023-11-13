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14:43, 13 ноября 2023Моя страна

Дагестан представил женские бурки на форуме «Содружество моды»

Дагестан представил женские бурки на форуме «Содружество моды» в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дагестан представил женские варианты бурок на санкт-петербургском Международном форуме легкой промышленности «Содружество моды». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, всего регион представил десять брендов. «Дагестан стал активным участником прошедшего в Санкт-Петербурге Международного форума легкой промышленности "Содружество моды". Регион продемонстрировал платья и женские варианты бурок. Всего Дагестан представил десять брендов», — говорится в сообщении.

В министерстве промышленности и торговли региона рассказали, что главная особенность показов — это ручная работа и современная подача национальных узоров с многовековой историей.

В числе показанных изделий от брендов Дагестана были компании Shukr Buynaksk, Iss. Atelier, S. Nur Yan, Salinz, Asiyat Ramszanovna, Ilya, Umfali, Baruk, Karine Ramazanova, Zarya Atlukha.

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