Дагестан представил женские бурки на форуме «Содружество моды» в Петербурге

Дагестан представил женские варианты бурок на санкт-петербургском Международном форуме легкой промышленности «Содружество моды». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, всего регион представил десять брендов. «Дагестан стал активным участником прошедшего в Санкт-Петербурге Международного форума легкой промышленности "Содружество моды". Регион продемонстрировал платья и женские варианты бурок. Всего Дагестан представил десять брендов», — говорится в сообщении.

В министерстве промышленности и торговли региона рассказали, что главная особенность показов — это ручная работа и современная подача национальных узоров с многовековой историей.

В числе показанных изделий от брендов Дагестана были компании Shukr Buynaksk, Iss. Atelier, S. Nur Yan, Salinz, Asiyat Ramszanovna, Ilya, Umfali, Baruk, Karine Ramazanova, Zarya Atlukha.