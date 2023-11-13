Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:54, 13 ноября 2023Россия

В России отвергли обвинения в угрозах Украине

Зампостпреда Полянский назвал выдумкой заявления об угрозах Киеву со стороны РФ

Фото: Stringer / Reuters

Россия никогда не угрожала Украине и ее народу, подобные обвинения не соответствуют действительности и являются пропагандисткой выдумкой, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, западные страны утверждают, что Украина должна продолжать боевые действия, поскольку иначе ей якобы грозит уничтожение. «Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», — отметил Полянский. Он подчеркнул, что Россия дружелюбно относилась к украинцам вплоть до событий 2014 года, после которых отношения между странами стали напряженными.

При этом дипломат добавил, что у Москвы есть рычаги воздействия, с помощью которых она может одержать победу в конфликте и достичь поставленных целей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Украину понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Осознание и признание данного факта создаст предпосылки для урегулирования конфликта, считает он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший танкист ВСУ» погиб в Запорожской области. Боец утверждал, что Киеву «осталось всего ничего» до победы

      Поведение Зеленского объяснили попыткой выглядеть храбрее

      Мужчины рассказали о причинах любви к красивому белью партнерш

      Сотрудник магазина одежды снял на видео покупательницу в примерочной и попался

      Правительство поддержало проект водительских штрафов для самокатчиков

      Израиль объяснил удары по машинам скорой помощи в Газе

      Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир

      Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

      В Германии назвали условие для вступления НАТО в войну против России

      Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости