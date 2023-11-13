В России отвергли обвинения в угрозах Украине

Зампостпреда Полянский назвал выдумкой заявления об угрозах Киеву со стороны РФ

Россия никогда не угрожала Украине и ее народу, подобные обвинения не соответствуют действительности и являются пропагандисткой выдумкой, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, западные страны утверждают, что Украина должна продолжать боевые действия, поскольку иначе ей якобы грозит уничтожение. «Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», — отметил Полянский. Он подчеркнул, что Россия дружелюбно относилась к украинцам вплоть до событий 2014 года, после которых отношения между странами стали напряженными.

При этом дипломат добавил, что у Москвы есть рычаги воздействия, с помощью которых она может одержать победу в конфликте и достичь поставленных целей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Украину понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Осознание и признание данного факта создаст предпосылки для урегулирования конфликта, считает он.