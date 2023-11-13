Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 13 ноября 2023Россия

В Госдуме рассказали о призыве в армию вернувшихся с СВО бывших заключенных

Депутат ГД Иванов поддержал призыв в армию помилованных после СВО заключенных

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов поддержал призыв на срочную службу в армию бывших заключенных, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале парламентария.

Политик рассказал, что ему написал россиянин, отбывавший наказание в местах лишения свободы в районе Нижнего Тагила, но попавший в качестве добровольца на спецоперацию, где проходил службу в отряде «Шторм Z». После возвращения из зоны боевых действий и помилования военкомат призвал мужчину в армию. По словам Иванова, в данной ситуации комиссариат действует по закону. «Все логично. Парень кровью искупил вину и теперь после помилования начинает жизнь с чистого листа. Как добропорядочный человек идет на "срочку"», — написал депутат.

Он также подчеркнул, что призывнику пригодится уже полученный боевой опыт, и он сможет чему-то научить и офицеров, и новобранцев. «"Срочка" в данном случае полностью оправдана с юридической, гражданской и практической точки зрения», — заключил парламентарий.

Ранее Иванов рассказал о военнослужащих из числа бывших заключенных, которые насаждают тюремные порядки в войсках и оказывают давление на сослуживцев. По словам депутата, бойцы с криминальным прошлым «кучкуются, устраивают "малину", выражаются не по уставу и пытаются военнослужащих еще и "на счетчик" ставить». Он выразил возмущение поведением «блатных» в зоне спецоперации и выступил за жесткую реакцию на подобные проявления.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

9 ноября стало известно, что за участие в спецоперации помиловали жителя Кемерово Владислава Канюса, приговоренного в 2022 году к 17 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над 23-летней студенткой Верой Пехтелевой. Мужчина шесть часов издевался над россиянкой. На ее теле насчитали более 100 гематом, ран и различных травм и ушибов.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Владимира Соловьева хотели подорвать за поддержку СВО. Как готовилось покушение на журналиста?

      Российские полицейские заработали на взятках 11 миллионов рублей

      В Госдуме рассказали о призыве в армию вернувшихся с СВО бывших заключенных

      Россиянам назвали самые модные стрижки на зиму

      Названа идеальная утренняя зарядка для похудения

      Израильская армия обстреляла журналистов в Ливане

      Кабину модернизированного Ил-76 показали на видео

      Дети рассказали правду о браке и молодой вдове Градского

      В Запорожье предложили вариант завершения конфликта на Украине по сценарию Вьетнамской войны. В чем он заключается?

      В России появятся правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости