В Госдуме рассказали о призыве в армию вернувшихся с СВО бывших заключенных

Депутат ГД Иванов поддержал призыв в армию помилованных после СВО заключенных

Депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов поддержал призыв на срочную службу в армию бывших заключенных, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале парламентария.

Политик рассказал, что ему написал россиянин, отбывавший наказание в местах лишения свободы в районе Нижнего Тагила, но попавший в качестве добровольца на спецоперацию, где проходил службу в отряде «Шторм Z». После возвращения из зоны боевых действий и помилования военкомат призвал мужчину в армию. По словам Иванова, в данной ситуации комиссариат действует по закону. «Все логично. Парень кровью искупил вину и теперь после помилования начинает жизнь с чистого листа. Как добропорядочный человек идет на "срочку"», — написал депутат.

Он также подчеркнул, что призывнику пригодится уже полученный боевой опыт, и он сможет чему-то научить и офицеров, и новобранцев. «"Срочка" в данном случае полностью оправдана с юридической, гражданской и практической точки зрения», — заключил парламентарий.

Ранее Иванов рассказал о военнослужащих из числа бывших заключенных, которые насаждают тюремные порядки в войсках и оказывают давление на сослуживцев. По словам депутата, бойцы с криминальным прошлым «кучкуются, устраивают "малину", выражаются не по уставу и пытаются военнослужащих еще и "на счетчик" ставить». Он выразил возмущение поведением «блатных» в зоне спецоперации и выступил за жесткую реакцию на подобные проявления.

9 ноября стало известно, что за участие в спецоперации помиловали жителя Кемерово Владислава Канюса, приговоренного в 2022 году к 17 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над 23-летней студенткой Верой Пехтелевой. Мужчина шесть часов издевался над россиянкой. На ее теле насчитали более 100 гематом, ран и различных травм и ушибов.