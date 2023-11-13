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13:03, 13 ноября 2023Россия

В Совфеде заявили о способности Checkmate повысить боевой потенциал России

Бондарев допустил повышение боевого потенциала при производстве Checkmate

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress.com

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации (СФ) Виктор Бондарев допустил, что производство в России самолетов нового типа Checkmate способно повысить боевой потенциал страны на фоне мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90. Комментарий по ситуации сенатор опубликовал в Telegram.

Бондарев разъяснил, что рост спроса военной техники российского производства был зафиксирован в результате успешного применения в спецоперации на Украине. Член Совфеда заверил, что подготовка производства новых образцов Checkmate уже стартовала, а документация была отправлена на завод-изготовитель.

Как утверждает сенатор, установочную партию истребителей Checkmate намерены произвести в 2026 году.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что главная особенность Checkmate — малозаметность.

Легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат») — это российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект. Отличительная особенность истребителя — возможность его адаптации под потребности заказчика.

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      Анна Щербакова
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