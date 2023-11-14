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13:06, 14 ноября 2023Россия

10-летний мальчик пропал из упавшей с обрыва машины в российском регионе

В Майкопе машина с тремя детьми и двумя врослыми рухнула с обрыва в реку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Майкопе Республики Адыгея с обрыва рухнул автомобиль, внутри которого находились трое детей и двое взрослых. Об этом сообщил региональный Следственный комитет России.

По данным ведомства, ночью 13 ноября местный житель за рулем Chevrolet Niva не справился с управлением и съехал с обрыва в реку Белая. В этот момент в машине находились четверо пассажиров — 34 летняя женщина и трое детей. Водителю и двум несовершеннолетним удалось самостоятельно выбраться на берег. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщило региональное МЧС, женщину спасти не удалось. Ее пропавшего 10-летнего сына разыскивают спасатели.

Ранее в Дагестане автомобиль с пассажирами, стоявший на ручном тромозе, рухнул со стометрового обрыва, пока водитель ходил в туалет. В результате пострадал один человек, еще одного спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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