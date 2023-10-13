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18:25, 13 октября 2023Россия

Стоявший на ручнике автомобиль с пассажирами рухнул с обрыва в Дагестане

В Дагестане упал с обрыва оставленный на ручном тормозе автомобиль с пассажирами
Место происшествия

Место происшествия. Фото: МВД в Республике Дагестан

Стоявший на ручнике автомобиль с пассажирами рухнул со стометрового обрыва в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, водитель машины остановился на обочине горной дороги, чтобы сходить в туалет — транспорт он поставил на ручной тормоз. Вместе с ним с переднего сиденья вышел еще один пассажир, а три человека остались в салоне.

После этого автомобиль скатился с трассы и упал с обрыва. Один из пассажиров получил незначительные травмы, другой совсем не пострадал, а третьему — 62-летнему мужчине — врачи помочь не смогли.

Одна из возможных причин аварии — неисправный тормоз.

Ранее сообщалось, что автомобиль, внутри которого находились два человека, съехал с трассы в Находке Приморского края и упал с 30-метровой высоты в обрыв.

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    Марк Леонов
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