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11:47, 14 ноября 2023Спорт

Аршавин оценил переход Кузяева из «Зенита» во французский «Гавр»

Аршавин заявил, что не понимает решения Кузяева перейти из «Зенита» в «Гавр»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил переход полузащитника Далера Кузяева из «Зенита» во французский «Гавр». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Аршавин заявил, что не понимает решения российского футболиста. «Потому что "Зенит" намного круче, чем "Гавр". Чего он там добьется? Дай бог, пойдет на повышение. Но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет», — отметил он.

Ранее Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. Он оценил подобные трансферы фразой «ни денег, ни славы».

Кузяев провел за «Гавр», в который перешел 12 июля, 12 матчей в чемпионате Франции и забил два мяча. Соглашение с россиянином рассчитано на два года.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

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