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15:29, 14 ноября 2023Силовые структуры

Бывший российский депутат скрыл от налоговой более 290 миллионов рублей

В Тюменской области бывший депутат Вакарин не уплатил 290 млн рублей налогов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюменской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Тобольска, который скрыл от налоговой более 290 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый, будучи директором «Антикор-М», с января 2017-го по май 2020 года отражал в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивную информацию о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом, он не уплатил в бюджет более 290 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и на прибыль.

По данным сервиса СБИС, в это время «Антикор-М» руководил Сергей Вакарин. Он также был депутатом городской думы Тобольска, но в июле 2021 года сложил мандат из-за аварии.

13 июля 2021 года Вакарин выехал на встречную полосу, не посмотрев на знак, запрещающий обгон. Сотрудник ГИБДД, заметивший это, хотел остановить водителя, но депутат попытался скрыться и в итоге сбил инспектора. Парламентария тогда отправили в СИЗО, а потом суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно.

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