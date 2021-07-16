Российского депутата отправили в СИЗО по делу о наезде на полицейского

В Тобольске депутат местной городской думы Сергей Вакарин отправлен в СИЗО из-за сбитого его автомобилем Mercedes-Benz AMG G63 инспектора ГИБДД. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает Znak.

По данным издания, заседание суда об избрании меры пресечения подозреваемому проходило в закрытом режиме. В итоге Вакарина на два месяца отправили в СИЗО. Россиянин является фигурантом уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

13 июля Вакарин выехал на встречную полосу, не посмотрев на знак, запрещающий обгон. Сотрудник ГИБДД, заметивший это, хотел остановить водителя, но депутат попытался скрыться и в итоге сбил инспектора. Пострадавшему была оказана медицинская помощь — врачи диагностировали у него ушибы рук и головы. В свою очередь, сам депутат Вакарин сообщил, что в автомобиле находился не он, а его сын, который ехал домой из больницы.