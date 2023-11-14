Настоятель монастыря завел любовницу и лишился 25 миллионов рублей

В Китае настоятель буддийского монастыря завел роман с замужней женщиной и лишился двух миллионов юаней (25,1 миллиона рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

Монах по фамилии Чжан служил настоятелем известного среди верующих монастыря в городе Чэнду, провинция Сычуань. В конце 2020 года он познакомился с ведущей онлайн-стримов по продаже мебели по фамилии Цай. Между монахом и женщиной завязался тайный роман. В частности, Цай приезжала в Чэнду, где занималась сексом с Чжаном в одном из отелей.

Через некоторое время об отношениях стало известно мужу китаянки. Обнаружив, что любовник жены является настоятелем крупного монастыря, обманутый мужчина, известный под фамилией Цянь, решил шантажировать его. Он убедил Цай заманить Чжана на свидание в провинцию Фуцзянь.

23 апреля 2021 года любовники встретились и занялись сексом в указанном Цянем месте. Сам он тайно заснял происходящее на камеру, а потом начал шантажировать монаха. Чжан согласился заплатить два миллиона юаней, однако Цянь не успокоился и потребовал еще 3,5 миллиона. Сначала монах согласился передать эту сумму тремя частями, но вскоре передумал и обратился в полицию. Мужа с женой арестовали по обвинению в вымогательстве.

Чжан также оказался в центре расследования. Монаха сняли с поста настоятеля монастыря. Сейчас следователи пытаются выяснить, не использовал ли он пожертвования прихожан, чтобы расплатиться с шантажистами.

Ранее в Южной Корее буддийский монах избил грелкой отказавшую ему в сексе женщину. После нападения пострадавшая пять дней провела в больнице.

