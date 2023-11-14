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20:59, 14 ноября 2023Силовые структуры

Полиция задержала ранившего из сигнального пистолета школьника подростка

В Петербурге задержали подростка, обокравшего маркетплейс и ранившего школьника
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, подозреваемого в краже из точки маркетплейса и стрельбе по школьнику. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает издание «Фонтанка».

Им оказался 16-летний первокурсник Колледжа метростроя, придерживающийся ультраправых взглядов. Школьник, по которому злоумышленник открыл огонь из сигнального пистолета, — 13-летний уроженец Узбекистана. В результате нападения мальчик отделался испугом.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей заказала 32 товара на 40 тысяч рублей и пришла в отделение маркетплейса. Когда сотрудник ушел на склад за другими товарами, юноши схватили заказанное и сбежали. Уже на улице они распаковали добычу и там среди прочего был сигнальный пистолет, который они решили испытать. Под руку злоумышленникам попался прогуливавшийся 13-летний школьник, в которого они произвели выстрел.

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      Владимир Седов
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