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09:13, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда назвала главный урок работы в индустрии

Кадр: Sexy Funny Raw / YouTube

Популярная американская порноактриса Роми Рейн рассказала о главном уроке, преподнесенном ей индустрией контента для взрослых. На эту тему она высказалась в подкасте Sexy Funny Raw, беседуя с порнозвездой Сильвией Сейдж. Запись доступна на YouTube.

«Не позволять людям решать за тебя», — назвала она главный принцип, который обрела благодаря работе в порно.

Рейн также рассказала, что в начале карьеры работала с агентами и пришла к выводу, что им невозможно полностью довериться. «Они не могут говорить за тебя во всех ситуациях. И если тебе нужно что-то сделать, то приходится делать это самой, проявлять инициативу», — пояснила порноактриса.

Ранее также Сильвия Сейдж назвала мучением первые годы работы в порно. Она раскрыла, что в начале карьеры сотрудничала с нечистым на руку агентом.

Перед этим другая порноактриса Чери Девилль рассказала об изнанке съемок в видео для взрослых. Она заверила, что актеры заполняют необходимые документы и регулярно сдают анализы на инфекции, передающиеся половым путем.

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      Олег Давыдов
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