Россиянке вживили в челюсть титан из-за одного страха

В Татарстане женщине вживили в челюсть титан из-за ее боязни стоматологов

Жительнице Набережных Челнов в Татарстане пришлось вживлять в челюсть титановую пластину из-за ее боязни стоматологов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

24-летняя женщина боялась стоматологов и не посещала их с детства. Кость ее нижней челюсти почти сгнила и часть вылезла наружу, перекосив правую сторону лица.

Россиянка в тяжелом состоянии самостоятельно обратилась к медикам, которые диагностировали ей хронический остеомиелит, осложненный отмиранием костной ткани, и назначили ей экстренную операцию. Поврежденную кость заменили титановой пластиной. На данный момент пациентка восстанавливается.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером. В итоге половина лица девушки оказалась поражена гноем, а ее зубы сгнили до костей.