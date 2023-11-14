Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 14 ноября 2023Россия

Россиянке вживили в челюсть титан из-за одного страха

В Татарстане женщине вживили в челюсть титан из-за ее боязни стоматологов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Жительнице Набережных Челнов в Татарстане пришлось вживлять в челюсть титановую пластину из-за ее боязни стоматологов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

24-летняя женщина боялась стоматологов и не посещала их с детства. Кость ее нижней челюсти почти сгнила и часть вылезла наружу, перекосив правую сторону лица.

Россиянка в тяжелом состоянии самостоятельно обратилась к медикам, которые диагностировали ей хронический остеомиелит, осложненный отмиранием костной ткани, и назначили ей экстренную операцию. Поврежденную кость заменили титановой пластиной. На данный момент пациентка восстанавливается.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером. В итоге половина лица девушки оказалась поражена гноем, а ее зубы сгнили до костей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

      Полиция задержала ранившего из сигнального пистолета школьника подростка

      ООН осудила военные методы Украины

      Жириновский в 1999 году предрек проблемы США в случае объединения России и Ирана

      Россиянам назвали способы обойти новые правила посуточной сдачи квартир

      Россиянин продал стоявший на заправке чужой автомобиль и попался

      В Финляндии осквернили могилы советских воинов

      Российские полицейские задержали водителя с двумя килограммами амфетамина

      Россиянке вживили в челюсть титан из-за одного страха

      Семенович снялась в бикини во время отдыха в бане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости