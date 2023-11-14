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18:43, 14 ноября 2023Силовые структуры

Российские следователи начали расследование новых обстрелов ВСУ территории ДНР

СКР начал расследование обстрелов Горловки со стороны ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Reuters

Российские следователи начали расследование очередных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, речь идет об обстрелах Никитского района Горловки, в результате которого получила ранение женщина 1959 года рождения, и ЧП в поселке Гольмовский, где на кассетном боеприпасе подорвался мирный житель. Силовики обещают установить всех причастных к преступлениям против гражданского населения и обстрелам жилой территории. Действиям всех участников преступлений будет дана правовая оценка.

2 ноября в Донецке суд дал по 26 лет лишения свободы двум военнослужащим 56-й Мариупольской мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) 43-летнему Роману Андриенко и 24-летнему Владимиру Горбатюку, расстрелявшим автомобиль с мирными жителями Мариуполя.

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      Владимир Седов
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