Российский военный напал на сотрудницу МФО с ножом и забрал семь тысяч рублей

В Новосибирске суд приговорил рядового к 7 годам колонии за уклонение и кражу

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Андрея Иванова к семи годам колонии общего режима за уклонение и кражу из микрофинансовой организации (МФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военный в перерыве между судебными заседаниями по уголовному делу о привлечении его к ответственности за уклонение от службы обратился в МФО, чтобы взять кредит, однако получил отказ. Тогда мужчина решил прийти в офис организации со складным ножом и все-таки взять необходимую сумму. Он напал на сотрудницу МФО, которая, испугавшись, отдала Иванову 7000 рублей. Именно столько денег рядовой потребовал.

Таким образом, его осудили за это, а также по статье 337 («Самовольное оставление части») УК РФ. Срок наказания назначили по совокупности преступлений. Свою вину Иванов признал.

28 февраля мужчина должен был вернуться в часть в Новосибирской области после отпуска, однако по семейным обстоятельствам он решил остаться дома в Новосибирске. 3 апреля рядовой сам прибыл в военную комендатуру, где рассказал, что незаконно отсутствовал на службе.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы рядового Сергея Жукова за ряд преступлений, совершенных им после самовольного ухода из воинской части.