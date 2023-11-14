Искусственный интеллект в Москве впервые начал определять лор-болезни

Ракова: в Москве нейросеть впервые научилась определять признаки синусита

В Москве искусственный интеллект впервые научили распознавать на рентгеновских снимках признаки лор-заболеваний. В частности, нейросеть начала распознавать синусит. Умные алгоритмы позволяют получить предварительный результат уже за две-три минуты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении развивается в области цифровых сервисов и нейросетей. Только за этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта, — отметила вице-мэр. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии», — рассказала вице-мэр.

По ее словам, нейросеть существенно сократит время, которое тратится на постановку диагноза, и облегчит задачу медперсоналу. При этом окончательное решение все равно остается за врачом, для которого, как отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, описание снимка при синусите — «часто нетривиальная задача».

«Лицевая часть черепа человека устроена довольно сложно, поэтому на рентгеновском снимке разные костные структуры накладываются друг на друга. На этом фоне иногда затруднительно оценивать воспалительные изменения мягких тканей пазух и другие проявления патологии, например уровень жидкости, которой может быть заполнена пазуха, или даже нарушения целостности костных стенок», — объяснил Васильев.

Сервисы искусственного интеллекта внедряются в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в здравоохранении с 2020 года. Проект реализуется Комплексом социального развития Москвы совместно с департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. В Москве работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта по 28 клиническим направлениям, включая новое. Всего с их помощью проанализировано свыше 10,5 миллиона исследований.

В соцкомплексе отмечают, что эксперимент соответствует целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.