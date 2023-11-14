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00:31, 14 ноября 2023Россия

Собянин назвал сроки открытия онкобольницы в Сколково

Собянин: новый комплекс онкобольницы №62 в Сколково запустят в 2025 году

Лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62 в Сколково планируется открыть в 2025 году. Такие сроки назвал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства объекта в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал градоначальник, коллективу медучерждения пообещали построить абсолютно новую с нуля больницу в Сколково, поскольку «на действующей площадке здания морально устарели», а сама площадка не позволяет проводить масштабную реконструкцию.

По словам Собянина, на сегодняшний день основной корпус построен на 60 процентов, начато строительство во вспомогательном корпусе. «Я думаю, что в 2025 году одновременно будут запущены и новый корпус, и вспомогательные реанимационный корпус, так что 62 больница, ее замечательный коллектив в 2025 году должны переехать в новый корпус», — заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что для участников программы реновации с начала года подготовили 40 новостроек. В новые квартиры переезжают около 36 тысяч москвичей — это жители 248 старых домов, которые расположены в 47 районах и поселениях столицы. В 2023 году в разных частях города начали возводить 107 многоэтажек. Больше всего — на юго-востоке, востоке и северо-востоке столицы.

В сентябре Собянин сообщил о скором завершении строительства нового корпуса городской больницы имени академика Г.М. Савельевой. По его словам, семь суперсовременных операционных позволят выполнять травматологические и ортопедические операции любой сложности. Также будет установлено новейшее диагностическое оборудование и медтехника. Ожидается, что медучреждение примет первых пациентов в январе 2024 года.

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      Марина Совина
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