В НАТО оценили военный потенциал России в Арктике на фоне СВО

В НАТО заявили о сохранении Россией потенциала в Арктике несмотря на СВО

Потенциал России в Арктике не уменьшился после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую оценку дал заместитель командующего объединенного командования сил НАТО в Норфолке Тим Генри в интервью изданию Defense One.

По его словам, Россия сохранила мощные военно-морские силы в Арктике, восстановила десятки баз и стремится развивать свои самые северные территории за счет крупных инвестиций в нефть и газ, некоторые из которых были сделаны совместно с Китаем.

«Я не вижу уменьшения возможностей», — заключил Генри.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути России. Он предупредил альянс о риске конфликта в Арктике и подчеркнул, что эта угроза возникла из-за дружбы Москвы и Пекина.