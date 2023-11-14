Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 14 ноября 2023Мир

В НАТО оценили военный потенциал России в Арктике на фоне СВО

В НАТО заявили о сохранении Россией потенциала в Арктике несмотря на СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Потенциал России в Арктике не уменьшился после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую оценку дал заместитель командующего объединенного командования сил НАТО в Норфолке Тим Генри в интервью изданию Defense One.

По его словам, Россия сохранила мощные военно-морские силы в Арктике, восстановила десятки баз и стремится развивать свои самые северные территории за счет крупных инвестиций в нефть и газ, некоторые из которых были сделаны совместно с Китаем.

«Я не вижу уменьшения возможностей», — заключил Генри.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути России. Он предупредил альянс о риске конфликта в Арктике и подчеркнул, что эта угроза возникла из-за дружбы Москвы и Пекина.

Что думаешь? Оцени!
      Анжелика Бережная
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

      «Жена не хочет, чтобы я попал на утилизацию» Украинский спортсмен сбежал с чемпионата мира из-за двух повесток в ВСУ

      В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

      Анонсировано совещание Путина по ТЭК

      Человечество оказалось на грани эволюционного тупика

      Врачи назвали неожиданную причину головной боли

      Бывшего главу российской компании обвинили в миллиардной растрате имущества

      Генерал ВСУ назвал Залужного виновным в провале контрнаступления

      Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

      Россиян предупредили о снижении цен на отели Египта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости