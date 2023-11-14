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02:37, 14 ноября 2023Экономика

Россиянам напомнили о необходимости выплаты налога до 1 декабря

Юрист Виноградов заявил, что до 1 декабря нужно оплатить имущественный налог

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм» напомнил о налоге, который необходимо оплатить до 1 декабря.

Юрист объяснил, что 1 декабря — последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год. Со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени. Помимо этого, россиянам могут выписать штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы.

В случае, если ФНС докажет, что сбор не оплачен или занижен умышленно, то размер штрафа вырастет до 40 процентов от недоимки. Виноградов уточнил, что имущественный налог платят за квартиры, комнаты, индивидуальные дома, гаражи, машиноместа и даже объекты незавершенного строительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для части россиян. Его авторы считают, что это поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

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