Арт-дилер Градель раскрыл, как из Британского музея украли две тысячи артефактов

В конце октября датский арт-дилер Иттай Градель раскрыл подробности частного расследования, которое вел несколько лет. Оно вызвало крупнейший скандал в истории Британского музея: его дирекция, похоже, пытается замять историю многолетней утечки древних артефактов.

В августе сотрудники музея заявили, что из запасников пропало около двух тысяч предметов — в основном коллекции отдела Древних Греции и Рима. Администрация музея ограничилась тем, что уволила куратора отдела Питера Хиггса и пообещала усилить охрану.

Иттай Градель случайно наткнулся на предметы из коллекции музея в сети

Градель занимается перепродажей старинных артефактов с 2008 года. Около десяти лет назад он встретил на eBay британца под ником Sultan1966, который выставил на торги камею с изображением Медузы Горгоны. Продавец заявил, что украшение было изготовлено в XIX веке, и просил за нее всего 15 фунтов стерлингов. Дилер сразу же понял, что это древнеримская камея, купил ее и сразу перепродал за несколько тысяч.

Sultan1966 продолжал выставлять на продажу кольца, камеи и другие небольшие изделия. Датчанин был уверен, что продавец не имеет представления о ценности своих лотов, и даже начал платить ему больше, потому что «ситуация была просто нелепой».

После покупки египетского кольца эпохи Птолемеев всего за 150 фунтов Градель перечислил Sultan1966 дополнительные 500 фунтов и написал, что тот продает сокровища слишком дешево

Градель заинтересовался происхождением ценностей и расспросил Sultan1966, в аккаунте которого было указано имя Пол Хиггинс. Тот рассказал, что берет вещи из коллекции своего деда, который держал комиссионку в Йорке в начале 1950-х. Дилер проверил эту информацию, и она оказалась верной. Правда, Sultan1966 немного ошибся, называя годы жизни родственника, что выглядело несколько странным.

В 2016 году Хиггинс выставил на торги римскую камею из сардоникса, однако сразу удалил лот. Британец объяснил, что это вещь его сестры и она передумала ее продавать. Градель сохранил изображение украшения. В 2020 году он наткнулся на фотографию той самой камеи в онлайн-каталоге Британского музея, причем снимок был свежим. Датчанин заподозрил, что в учреждении орудует вор.

Иттай Градель Кадр: «Разберёмся» / YouTube

Градель вычислил вора по аккаунту на PayPal

Одним из преимуществ Граделя перед коллегами является фотографическая память. Особенно хорошо он знает римские и греческие прически разных периодов, благодаря чему без труда вычисляет возраст древних портретов.

Градель вспомнил, что в 2015 году Хиггинс продал за 69 фунтов стерлингов фрагмент камеи с изображением человека, похожего на императора Октавиана Августа. Он запомнил украшение, потому что прическа римского правителя была необычной для того периода — из нее выбивалась одна прядь.

Несколько лет спустя британский дилер Малколм Хэй, купивший камею, решил ее продать и предложил Граделю. Тот снова изучил поврежденный камень, но покупать не стал.

Однажды датчанин перечитывал книгу 1926 года о римских артефактах. В ней были снимки из каталога Британского музея, и он обнаружил на них ту самую камею. Градель узнал ее по характерной прическе и царапинкам на носу императора Августа

В 2020 году специалист взялся за расследование всерьез. Он выяснил, что аккаунт на PayPal, через который Хиггинс заключал сделки, зарегистрирован на некоего Питера Хиггса. Это имя ему ни о чем не говорило, и он написал коллеге Рольфу фон Киеру, который тоже покупал украшения у Sultan1966.

Иттай, ты ведь в курсе, что так зовут куратора Британского музея? Рольф фон Киер арт-дилер

Доказательств становилось все больше. Электронная почта Хиггинса отсылала к древнегреческому городу Бодруму — Bodrum1966@gmail.com. Питер Хиггс курировал отдел Греции и Рима и даже написал книгу о греческих скульптурах из Бодрума в коллекции музея. Более того, его ник в Twitter (теперь X) был @sultan1966.

Сотрудники Британского музея повели себя странно

В 2020 году Малколм Хэй по просьбе Граделя отправился на встречу с заместителем директора музея Джонатаном Уильямсом и куратором коллекции драгоценных камней. Он хотел проверить, не являлись ли проданные в интернете артефакты копиями, и принес с собой фрагмент камеи с Октавианом Августом. Встреча, по словам дилера, «была сюрреалистической». Должностные лица почему-то начали рассказывать, что во время Второй мировой войны здание музея было повреждено бомбами и часть коллекции пострадала.

Британский музей Фото: Ham / Wikimedia Commons

Когда Хэй попросил показать камею с Августом и некоторые другие, Уильямс быстро замял тему и сказал, что изделия лежат где-то в запасниках. Никакой реакции на визит Хэя не последовало. В 2021 году Градель написал Уильямсу письмо, в котором изложил результаты своего расследования.

Я пишу вам из-за сделанного мною тревожного открытия о кражах в Британском музее. Очевидно, что вором является один из ваших кураторов Иттай Градель из письма заместителю директора Британского музея Джонатану Уильямсу

Ответ пришел только через несколько месяцев. В нем говорилось, что все перечисленные артефакты находятся в коллекции. Градель заподозрил, что никакого расследования не было.

Британский музей признал кражи из коллекции два года спустя

Только в октябре 2022-го датчанин получил прямые контакты попечителя Британского музея и написал ему о своих открытиях. После этого началось настоящее расследование. В августе дирекция музея заявила, что уволила одного из сотрудников из-за исчезновения предметов из коллекции.

Вскоре выяснилось, что это был Питер Хиггс, работавший в музее с 1993 года. Джонатан Уильямс ушел с должности замдиректора по собственному желанию. Из запасников пропало как минимум 935 полудрагоценных камней и камей, которые еще не были каталогизированы. Общее количество похищенных артефактов приближается в двум тысячам. Большая часть была украдена из отдела Греции и Рима, которым заведовал Хиггс, а их стоимость осторожно оценивают в «миллионы фунтов стерлингов» — то есть в десятки миллионов евро.

Они валялись там без всякой регистрации больше 200 лет. Для вора это лакомый кусок, потому что кто вообще узнает о пропаже Иттай Градель арт-дилер

Выступая перед парламентским комитетом, глава Британского музея Джордж Осборн заявил, что некое лицо, «которому все доверяли», годами совершало кражи в музее. Преступления могли происходить на протяжении 25 лет, при этом злоумышленник изменял информацию в базах данных музея, чтобы скрыть свои действия.

350 украденных предметов уже вернулись в коллекцию. При этом Хиггс в качестве подозреваемого не упоминается — дирекция ссылается на тайну следствия. Впрочем, родные уволенного куратора уже заявили о его полной невиновности. Его 21-летний сын Грег, в частности, сказал, что «имя отца испачкали грязью».

Питер Хиггс Кадр: BBC News / YouTube

Сейчас расследование продолжается в закрытом режиме, а древние камеи постепенно возвращаются в Британский музей. Однако все еще непонятно, почему Хиггса всего лишь уволили, не возбудив против него уголовного дела. Также неясна роль в произошедшем бывшего замдиректора Уильямса. Можно предположить, что если достоянием общественности станут все подробности преступления, то в центре скандала окажутся десятки высокопоставленных сотрудников музея.

