К главе региона России во время прогулки спустилась белка

Губернатор Сахалина покормил с рук белку и синицу во время прогулки по парку

К руководителю Сахалинской области Виталию Лимаренко во время экскурсии по парку вышла белка. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Sakh.online.

На кадрах видно, как глава российского региона стоит у дерева предположительно с лакомством, после чего к его руке с верхней части ствола спускается зверек. Губернатор покормил его, позднее ему на ладонь также села синица.

Уточняется, что мэр Долинского района острова Александр Тугарев провел для Лимаренко экскурсию по новому парку «Янтарный». Работы по его благоустройству еще идут, однако на территории уже установлены новые беседки, дорожки и прочие деревянные конструкции.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в рамках осенних озеленительных работ будет высажено 100 молодых деревьев сакуры. Кроме того, в городе появится более тысячи декоративных кустарников.