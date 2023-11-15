Минобрнауки объяснило необходимость снижения цены экзамена мигрантов

Минобрнауки увидело несовершенство в ценообразовании экзамена для мигрантов

Предложение снизить цену экзамена для мигрантов в России связано с тем, что механизм ценообразования на эту услугу несовершенен, объяснили в Минобрнауки. Об этом пишут «Известия».

«Несмотря на то, что верхняя ценовая планка и ранее была установлена нормативно, ниже нее наблюдался существенный разброс цен. Это противоречит принципу обеспечения равного доступа к экзамену со стороны соискателей», — объяснили в ведомстве.

Эту проблему может решить единый фиксированный тариф — 1000 рублей для всех экзаменов, что равно себестоимости их проведения.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России выступило с предложением более чем втрое — до одной тысячи рублей — снизить цену экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для мигрантов. Согласно действующему законодательству, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, приезжий должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей.