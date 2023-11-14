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10:02, 14 ноября 2023Россия

Минобрнауки предложило более чем втрое снизить цену экзаменов для мигрантов

Минобрнауки предложило снизить до тысячи рублей цену экзаменов для мигрантов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минобрнауки России выступило с предложением более чем втрое — до одной тысячи рублей — снизить цену экзаменов для мигрантов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно действующему законодательству, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России приезжий должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей.

Министерство предлагает установить единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

Ранее Минобрнауки предложило на период специальной операции отменить для мигрантов, въезжающих на работу в Россию, сдачу экзамена по истории при получении вида на жительство. Помимо этого, иностранцев захотели освободить от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному и основам российского законодательства.

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      Анастасия Шейкина
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