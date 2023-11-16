Под Волгоградом ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий

В Волгоградской области ФСБ пресекла работу трех нарколабораторий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы задержали семь россиян, которые причастны к организации лабораторий. Фигурантов координировали кураторы с Украины. После производства запрещенные вещества сбывали через закладки.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. При обысках нарколабораторий силовики изъяли 50 килограммов веществ, 12 килограммов прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, кислоты, три тысячи литров химических реактивов и специальное оборудование. Кроме того, было найдено почти 2,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье полицейские задержали 31-летнего уроженца Ярославской области с двумя килограммами амфетамина.