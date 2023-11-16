КНДР пообещала более агрессивно ответить США, в том числе военными действиями

КНДР пообещала ответить США более агрессивно на недавний визит в Южную Корею высокопоставленных представителей американского министерства обороны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Вооруженные силы КНДР будут строго контролировать и справляться со всеми угрозами своей национальной безопасности и интересам, используя более наступательные и подавляющие возможности противодействия и посредством видимых военных действий стратегического сдерживания», — говорится в заявлении представителя Минобороны Северной Кореи.

В северокорейском ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты повышают напряженности в регионе, в том числе имея в виду визит министра обороны США Ллойда Остина в Сеул на этой неделе.

Ранее в США рассказали о провале политики президента США Джо Байдена по денуклеаризации КНДР. Северная Корея не желает отвечать взаимностью на дипломатические инициативы США и вместо этого развивает более тесные связи с Россией и Китаем.