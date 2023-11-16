Лавров счел выдачу ордера на арест Асада проявлением предвзятости. Что сегодня происходит между Западом и Сирией?

Лавров: выдача ордера на арест Башара Асада доказала предвзятость западных судов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выдача ордера на арест президента Сирии Башара Асада доказала предвзятость судебной системы Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Французский суд выдал ордер на арест Асада 15 ноября. Политик был обвинен в применении химоружия в 2013 году.

По данным источников агентства AFP, всего по делу об использовании химоружия выдано четыре ордера на арест, в том числе в отношении брата президента Сирии Махера Асада, командующего Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей). Также суд выдал ордер на арест еще двух генералов, их имена не приводятся.

В марте 2013 года ООН объявила о начале международного расследования в связи с возможным применением химического оружия в Сирии. После того как правительственные войска в августе заподозрили в применении зарина в Гуте, жертвой которого стали сотни мирных жителей, сирийские власти под угрозой военного удара со стороны США пообещали избавиться от химического арсенала и подписали Конвенцию о запрещении химического оружия.

Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость Сергей Лавров министр иностранных дел России

Базы США в Сирии регулярно подвергаются обстрелу

По данным Пентагона, за последний месяц американские военные базы на Ближнем Востоке подвергались атакам более 50 раз, около 60 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Так, 16 ноября стало известно, что американская военная база возле нефтяного месторождения «Омар» на востоке Сирии подверглась обстрелу. По территории базы было выпущено несколько ракет, и начался пожар. После обстрела в воздух была поднята боевая авиация.

Также два дня назад за один раз беспилотниками были атакованы сразу две базы Соединенных Штатов в Сирии. Под ударом трех беспилотников оказались американская база к югу от города Румейлан на востоке Сирии, а также база на северо-востоке страны, недалеко от города Хасеке.

В ответ на участившиеся нападения на базы США американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии.

У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военных, и он приказал сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих граждан и свои интересы Ллойд Остин глава Пентагона

США нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок в Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США.

По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками Ллойд Остин глава Пентагона

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар США по территории Сирии является грубым нарушением международного права и суверенитета страны.

Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права Василий Небензя постпред России при ООН

Небензя также отметил, что подобные силовые акции Вашингтона могут привести к эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

9 ноября телеканал Al Mayadeen сообщал, что на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией.