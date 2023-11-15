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01:05, 16 ноября 2023Мир

Очередная база США в Сирии подверглась обстрелу

Al Mayadeen: база США на месторождении нефти в Сирии подверглась обстрелу

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская военная база возле нефтяного месторождения «Омар» на востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По территории базы было выпущено несколько ракет, на территории объекта начался пожар.

После обстрела в воздух была поднята боевая авиация.

Всего два дня назад за один раз беспилотниками были атакованы сразу две базы США в Сирии.

По данным Пентгона, за последний месяц американские военные базы на Ближнем Востоке подвергались атакам более 50 раз, около 60 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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      Марина Совина
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