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20:27, 16 ноября 2023Россия

В Астрахани начались поиски жильцов после обрушения пятиэтажки

Бабушкин: после обрушения пятиэтажки в Астрахани начались поиски жильцов квартир

Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина / ТАСС

После частичного обрушения пятиэтажки на площади Привокзальной в Астрахани начались поиски пропавших без вести жильцов квартир. Об этом заявил глава российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram.

По его данным, в момент происшествия пропали без вести россияне, проживающие в квартирах 46 и 56. На данный момент их поиски не останавливаются. «Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения», — заявил глава российского региона.

О том, что в Астрахани произошло обрушение части пятиэтажного дома, стало известно ранее в четверг, 16 ноября. Тогда же Бабушкин счел, что основание пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, после чего здание частично рухнуло. Последствия инцидента попали на видео.

Позднее в МЧС также сообщили, что из пятиэтажного дома в Астрахани вывели 213 человек, в том числе 37 детей. В российском городе после ЧП организованы пункты временного размещения граждан. При этом несколько человек все еще числятся пропавшими без вести, кто-то может оставаться под завалами.

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      Варвара Кошечкина
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