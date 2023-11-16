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10:54, 16 ноября 2023Силовые структуры

В Челябинской области ФСБ ликвидировала мастерскую подпольных оружейников

В Челябинской области ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области ФСБ ликвидировала подпольную мастерскую по производству и модификации огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 15 ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управление ФСБ.

По данным силовиков, российский оружейник приобретал через интернет части огнестрельного оружия и изготавливал из них стволы, которые затем реализовывал. Суд приговорил россиянина к трем с половиной годам колонии общего режима. По данным силовиков это уже 15 житель региона, осужденный в этом году за подобное преступление.

Всего из незаконного оборота ФСБ изъяла свыше 120 единиц огнестрельного оружия, два взрывных устройства и свыше 10 килограммов взрывчатки.

15 мая сообщалось, что ФСБ изъяла 400 единиц оружия у 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах.

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      Владимир Седов
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