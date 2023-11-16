В деле о сексе российского топ-менеджера со школьницами появились подробности

Количество пострадавших школьниц от топ-менеджера из Иркутска выросло до 5

Количество пострадавших школьниц от топ-менеджера из Иркутска увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчину обвиняют в сексе с несовершеннолетними за деньги. В отношении него возбудили дело по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего») УК РФ.

По версии следствия, каждой из подростков он платил по две тысячи рублей за ночь с ним. Сначала было известно о двух девушках, которые рассказали своим родителям, что в школьные годы ходили к бизнесмену в квартиру за деньги. Сейчас пострадавшие уже совершеннолетние.

Недавно в деле появились еще три девушки. 16-летняя девятиклассница выполняла желания предпринимателя за деньги с июля 2022 по февраль 2023 года. С августа 2021 по декабрь 2022 года это делала 17-летняя одиннадцатиклассница, а с октября 2018 по декабрь 2019 года — еще одна 16-летняя школьница. Каждой обвиняемый платил одинаково — по две тысячи рублей.

Ранее соосновательница фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник рассказала «Ленте.ру», что начиная с 2010-х годов в России и мире широкое распространение получил груминг — процесс вовлечения детей в секс-индустрию. Для принуждения несовершеннолетних к участию в эротических стримах и публикации интимных фото преступники используют десятки способов — от выстраивания доверительных отношений до шантажа.