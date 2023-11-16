В МГИМО прокомментировали увольнение пригласившего Урганта на лекцию профессора

МГИМО: замдекана журфака Юрий Кобаладзе уволился по собственному желанию

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший на лекцию телеведущего Ивана Урганта, уволен по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам собеседника агентства, профессор не работает в МГИМО с 14 ноября. Сам Кобаладзе комментировать информацию об увольнении отказался.

Профессор пригласил Урганта на лекцию в октябре, предположительно, чтобы повеселить аудиторию. По словам источника RT, это шокировало деканат и ректорат. 15 ноября студенты МГИМО сообщили, что преподаватель покинул вуз. Они утверждают, что после встречи с телеведущим Кобаладзе попросили приглашать на лекции военных корреспондентов. Учащиеся собираются писать коллективное письмо в администрацию, чтобы профессора вернули на работу, однако боятся, что из-за этого их отчислят.

Ургант отреагировал на увольнение Кобаладзе и назвал произошедшее «водевилем».

Еще одно резонансное увольнение из МГИМО произошло в 2014 году. Тогда вуз покинул доктор исторических наук Андрей Зубов, опубликовавший незадолго до этого статью о событиях в Крыму. При этом в решении об увольнении говорилось, что профессор сознательно и неоднократно нарушал устав, правила внутреннего распорядка и положение об основных принципах корпоративного поведения учебного заведения. В результате после того, как Комиссия Совета при президенте России по трудовым назвала действия МГИМО незаконными, Зубов вернулся к работе.