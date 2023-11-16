Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

Замдекана журфака МГИМО Кобаладзе уволили после приглашения Урганта на лекцию

Заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после того, как он пригласил на лекцию телеведущего Ивана Урганта. Об этом 15 ноября сообщили его студенты.

Учащиеся утверждают, что после встречи с Ургантом вуз попросил преподавателя приглашать на лекции военных корреспондентов. Они просят администрацию вернуть Кобаладзе к работе и намерены написать коллективное письмо, но боятся отчисления.

На странице Кобаладзе на сайте МГИМО указано, что он занимал должность замдекана и профессора кафедры международной журналистики с 2014 по 2023 год и неоднократно признавался лучшим специалистом по работе с общественностью и СМИ по рейтингу Ассоциации менеджеров и газеты «Коммерсантъ».

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Узнав об увольнении Кобалазде, Ургант 15 ноября опубликовал в Telegram-канале скриншоты с новостями об этом и подписью «Ах, водевиль, водевиль…».

Лекция прошла еще в октябре

Преподаватель Кобаладзе пригласил Урганта, чтобы повеселить аудиторию — его выступление было бесплатным, утверждал источник RT в вузе. Он добавил, что деканат и ректорат были шокированы, узнав о встрече из интернета, так как «ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет». Кобаладзе в свою очередь заявлял, назвал ерундой публикации о своей причастности к приглашению Урганта.

И что это за проблема такая — приход кого бы то ни было в институт, что это так взволновало общественность? Мало ли какую-то ерунду вытащат Юрий Кобаладзе

Студенты, которые хотят вернуть преподавателя, рассказывали, что благодаря ему познакомились и с другими именитыми людьми, в том числе Ириной Хакамадой и Леонидом Якубовичем.

Выпускница МГИМО в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что Кобаладзе «всегда водил развлекательных людей». «Мы об этом узнавали, когда приходили на лекцию по другому предмету и, если честно, радовались, потому что такие встречи явно веселее лекций. Один раз он нас так даже от контрольной спас, — вспоминает собеседница "Ленты.ру" --. А сам Кобаладзе вел аналитическую журналистику, это специализация. Тем, кто туда ходил, вроде нравилось».

Передача Урганта перестала выходить на Первом канале

В феврале 2022 года, после решения президента Владимира Путина о начале специальной военной операции, Первый канал изменил сетку вещания — вместо развлекательных шоу «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» и других начали показывать передачи, посвященные актуальной повестке. На этом фоне появились слухи о закрытии передачи «Вечерний Ургант», однако телеканал опроверг эти сведения и объяснил, что работает в информационном режиме. Однако программа не вернулась в эфир, в отличие от шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Отец телеведущего Андрей Ургант считает, что «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай». Он подчеркнул, что в передаче не звучали призывы критиковать Вооруженные силы ВС России или правительство, но признал, что в ней были намеки и легкий юмор.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ургант уезжал из России, но не навсегда

В марте 2022 года появилась информация об отъезде ведущего из России. В ответ на это Ургант заявил, что поехал в отпуск — 25 марта отец сообщил о возвращении телеведущего.

В Кремле не считают Урганта врагом народа. Более того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, телеведущий является «большим патриотом». Он добавил, что «не нужно клеветать на людей».

Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения Дмитрий Песков

В июле 2022 года стало известно о первом публичном выступлении Урганта после слухов о его отъезде — ведущим на церемонии благотворительного фонда «Друзья», где прошло вручение премии интеллектуального волонтерства Procharity. Судя по публикациям в соцсетях, Ургант ездит по России и другим странам, в том числе с гастролями — в его профиле есть фотографии из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Алматы, Парижа. Также анонсируются совместные выступления с журналистом Владимиром Познером в Дубае и на Кипре.

В 2014 году из МГИМО уволили профессора

Профессора, доктора исторических наук Андрея Зубова уволили из МГИМО после публикации 1 марта 2014 года его статьи о событиях в Крыму. В решении об увольнении говорилось, что он сознательно и неоднократно нарушал устав, правила внутреннего распорядка и положение об основных принципах корпоративного поведения МГИМО.

Увольнение преподавателя вызвало резонанс. Комиссия Совета при президенте России по трудовым назвала незаконными действия вуза, после чего Зубова восстановили в должности. Он проработал еще несколько месяцев — до срока истечения контракта. На новый срок контракт Зубова продлен не был.