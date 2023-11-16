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15:18, 16 ноября 2023Бывший СССР

В Приднестровье заявили о вырытых Молдавией окопах на границе

Сопредседатель ОКК Беляков: Молдавия вырыла окопы на границе с Приднестровьем

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

На территории Молдавии, граничащей с Приднестровьем, появились окопы. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, пишет РИА Новости.

«Все эти окопы находятся в районе населенных пунктов в Молдавии Слобозия-Душка и Криуляны. Там же находится бетонный блок», — сказал он.

Беляков уточнил, что штаб совместных миротворческих сил представил фотографии работ, которые проходят на территории Молдавии, где были вырыты в сторону ПМР свежие окопы. По его словам, применялась соответствующая инженерная техника. Он подчеркнул, что появление этих сооружений вызывает большую озабоченность.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявляла, что конфликт с ПМР можно завершить с помощью Европейского союза. Как она утверждала, среди жителей Приднестровья следует максимально популяризировать преимущества проживания в стране — члене Евросоюза.

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      Кристина Есикова
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