Россиянам пообещали вернуть Mercedes и Audi

Российский дилер «Авилон» анонсировал поступление новых моделей Mercedes и Audi

В рамках параллельного импорта в Россию ввезут новые модели автомобилей Mercedes-Benz и BMW. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление замгендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Рената Тюктеева.

По бренду Mercedes-Benz ожидается ввоз таких новинок, как S63 и E-Class, пояснил Тюктеев. Одновременно он анонсировал ввоз новых спорткаров от BMW — М3 и М4, а также автомобилей 4 Series Coupe (G22), выпуск которых стартовал в июне 2020 года. Кроме того, в рамках параллельного импорта дилером запланирована поставка спортивных кроссоверов Audi Q6, выпущенных на рынок летом 2021 года.

Автомобили крупных европейских брендов продолжают пользоваться спросом у россиян, констатировал представитель «Авилона». Поступление новинок поможет подстегнуть их интерес, добавил он.

Ранее дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» сообщили о прекращении поставок автомобилей по параллельному импорту. Их представители связали это с увеличением цен на машины и уменьшением спроса на них. При этом ввоз в страну запчастей для уже реализованных автомобилей здесь пообещали продолжить.

По данным сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто», у российских семей с тремя и более детьми наиболее популярны такие модели, как Skoda Kodiaq и Audi Q7. Семьи поменьше чаще выбирают Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.