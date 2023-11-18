Экс-разведчик Риттер: российские вертолеты Ка-52 очень эффективны на фронте

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 очень эффективны на фронте: они способны уничтожать танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Этот вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов: они вращаются в противоположные стороны. У него также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке», — сказал он. Как уточнил Риттер, благодаря этому вертолет очень маневренный и быстрый.

Кроме того, экс-разведчик обратил внимание на то, что Ка-52 оснащен системой катапультирования. По его словам, российский вертолет с успехом поражает танки украинской армии.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов заявил, что российские боевые вертолеты являются лучшими в мире во многом благодаря постоянному совершенствованию техники и навыков экипажей. Как он утверждал, в скором времени на фронте должно было появиться больше модернизированных вертолетов Ка-52М. Их главным отличием политолог назвал оснащение многоцелевыми управляемыми ракетами «Изделие 305».