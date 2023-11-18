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16:30, 18 ноября 2023Мир

На северо-востоке Сирии нанесли удар по военной базе США

Al Mayadeen: по военной базе США на северо-востоке Сирии нанесли удар

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

По военной базе США, расположенной в месте Тель эль-Бейдар к западу от города Хасаке на северо-востоке Сирии, нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что в результате удара с воздуха один американский военнослужащий получил ранения.

Американские военные располагают на территории Сирии 24 военными базами и еще четырьмя пунктами дислокации, которые неоднократно подвергались атакам с использованием БПЛА и ракет. Вину за них Вашингтон возлагает на группировки, связанные с Ираном, объясняя их активизацию конфликтом в Газе. В свою очередь, Тегеран причастность к ударам по американским базам отвергает.

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      Игорь Дмитров
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