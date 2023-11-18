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17:43, 18 ноября 2023Ценности

Глава Wildberries назвала пережитком прошлого разделение труда по гендеру

Глава Wildberries Бакальчук заявила, что не признает разделение труда по гендеру

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Разделение труда по гендерному признаку является пережитком прошлого. Такое заявление сделала глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук на бизнес-форуме «Поколение», ее слова приводит РИА Новости.

«Исторически сложилось, что у руля крупных компаний, вообще в бизнесе всем заправляют мужчины, но я считаю, что это — пережиток прошлого», — сообщила она. Бакальчук подчеркнула, что в ее компании обращают внимание на другие качества и оценивают, насколько человек «гибок, незашорен» и способен развиваться.

Генеральный директор Wildberries добавила, что поначалу женщины, работающие в компании, занимали должности менеджеров и занимались проектами, в то время как мужчины были аналитиками или разработчиками. Однако сейчас, по утверждению Бакальчук, все изменилось — к примеру, некоторые девушки стали заниматься складскими задачами или логистикой.

Также Бакальчук заявила, что «отрицательно» относится к идее сначала рожать детей и только потом получать образование или строить карьеру, пишут «Ведомости». Она рассказала, что в 20 лет ее не взяли на работу именно потому, что она недавно вышла замуж — работодатель посчитал, что она скоро уйдет в декретный отпуск.

Ранее сообщалось, что работников склада Wildberries принуждают раздеваться до трусов перед началом смены с целью прохождения обязательного досмотра. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

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      Варвара Родикова
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