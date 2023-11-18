Глава Wildberries назвала пережитком прошлого разделение труда по гендеру

Глава Wildberries Бакальчук заявила, что не признает разделение труда по гендеру

Разделение труда по гендерному признаку является пережитком прошлого. Такое заявление сделала глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук на бизнес-форуме «Поколение», ее слова приводит РИА Новости.

«Исторически сложилось, что у руля крупных компаний, вообще в бизнесе всем заправляют мужчины, но я считаю, что это — пережиток прошлого», — сообщила она. Бакальчук подчеркнула, что в ее компании обращают внимание на другие качества и оценивают, насколько человек «гибок, незашорен» и способен развиваться.

Генеральный директор Wildberries добавила, что поначалу женщины, работающие в компании, занимали должности менеджеров и занимались проектами, в то время как мужчины были аналитиками или разработчиками. Однако сейчас, по утверждению Бакальчук, все изменилось — к примеру, некоторые девушки стали заниматься складскими задачами или логистикой.

Также Бакальчук заявила, что «отрицательно» относится к идее сначала рожать детей и только потом получать образование или строить карьеру, пишут «Ведомости». Она рассказала, что в 20 лет ее не взяли на работу именно потому, что она недавно вышла замуж — работодатель посчитал, что она скоро уйдет в декретный отпуск.

Ранее сообщалось, что работников склада Wildberries принуждают раздеваться до трусов перед началом смены с целью прохождения обязательного досмотра. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.