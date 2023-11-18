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22:20, 18 ноября 2023Мир

В Израиле впервые прошел протест против войны в Газе

ТАСС: жители Израиля впервые вышли на митинг против военных действий в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Saleh Salem / Reuters

Израильтяне впервые вышли на протест против военных действий в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Как рассказал корреспондент агентства, в демонстрации приняли участие сотни человек. Уточняется, что митинг был согласован с властями страны. Протестующие, выступающие за прекращение огня в анклаве, собрались на набережной Тель-Авива, держа в руках плакаты с надписями «Остановите войну» и «В войне нет победителей». Ни израильского, ни палестинского флагов в толпе замечено не было.

При этом через дорогу проходила акция сторонников продолжения боевых действий в Газе. Их оказалось значительно меньше, но их митинг был куда более громким за счет игравшей музыки, которая заглушала выступления участников антивоенной демонстрации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении военных действий в секторе Газа. Военные поразили большое количество объектов палестинского движения ХАМАС, в том числе подземную инфраструктуру.

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      Марина Совина
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