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12:58, 19 ноября 2023Мир

Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией

Финские военные начали возводить барьер на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, вооруженные силы помогают пограничникам в сооружении защитных укреплений на границе. Эта мера, по словам начальника КПП, поможет обеспечить работу пограничной станции. Возводимый барьер финский пограничник назвал временным. Южный пограничный переход на границе с Россией остался открытым.

16 ноября кабмин Финляндии из-за ухудшения миграционной обстановки решил закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией до 18 февраля. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

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      Владимир Седов
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