Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 19 ноября 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал о критическом дефиците военных кадров

Майор ВСУ Виктор Кисиль рассказал о критическом дефиците военных кадров

Фото: Alina Smutko / Reuters

Майор Вооруженным сил Украины (ВСУ) Виктор Кисиль рассказал о дефиците военных кадров в украинской армии. Его слова приводит телеканал CNN.

По словам майора, иногда нехватка бойцов даже критическая. Он объяснил, что от новобранцев необходимы разные навыки: на одну воинскую должность физическая подготовка, на другую — интеллектуальная.

Кроме того, CNN пообщался с программистом с Украины. Мужчина не хочет быть призванным в ВСУ и считает, что его страна не готова к конфликту с Россией. «У нас нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия», — заявляет мужчина.

Ранее стало известно, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины. Моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Описана эффективность впервые примененных Россией кассетных бомб РБК-500

      Россиянин попал в тюрьму Колумбии почти на два года из-за игры на ставках

      В Москве вырос спрос на один тип жилья

      МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах

      В Пентагоне разочаровались стратегией противодействия атакам на Ближнем Востоке

      В России запатентовали малозаметный самолет для тактической авиации

      Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на ближайшее время

      Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе

      Эксперты назвали наиболее эффективные для изменения состава тела тренировки

      Школьников подготовят к ЕГЭ с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости