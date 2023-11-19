Майор ВСУ Виктор Кисиль рассказал о критическом дефиците военных кадров

Майор Вооруженным сил Украины (ВСУ) Виктор Кисиль рассказал о дефиците военных кадров в украинской армии. Его слова приводит телеканал CNN.

По словам майора, иногда нехватка бойцов даже критическая. Он объяснил, что от новобранцев необходимы разные навыки: на одну воинскую должность физическая подготовка, на другую — интеллектуальная.

Кроме того, CNN пообщался с программистом с Украины. Мужчина не хочет быть призванным в ВСУ и считает, что его страна не готова к конфликту с Россией. «У нас нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия», — заявляет мужчина.

Ранее стало известно, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины. Моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта.